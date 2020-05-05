На Київщині правоохоронці зафіксували понад 680 порушень карантину

У Київській області з моменту запровадження карантинних заходів зафіксували 682 факти, пов'язаних з порушенням карантинних заходів.

Про це на брифінгу сказав тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Правоохоронці з моменту запровадження карантинних заходів у області зафіксували 682 факти, пов'язаних з порушенням карантинних заходів. З них задокументували 303 факти", - сказав Володін.

Як повідомлялось, у Київській області загалом підтверджено 853 випадки захворювання на коронавірус, з них у 78 дітей та 101 медичного працівника.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1 619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.