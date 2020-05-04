Дейнеко спростував, що захворів на COVID-19

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко спростував інформацію про захворювання на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Деякі ЗМІ, які такими навіть важко назвати, сьогодні поспішили першими поширити повідомлення, що я, начебто, маю симптоми захворювання на коронавірус і високу температуру. Звісно, улюблена справа - посилатися на анонімні джерела і незважаючи ні на що розповсюдити відверту брехню. Заявляю, моя температура в нормі, вранці вона становила 36,3, а стан здоров'я задовільний. При цьому наголошу, температурний скринінг проходить кожен наш співробітник, який заходить на територію службових приміщень, і я не становлю виключення", - зазначив він.

Дейнеко додав, що свідомо ставиться до недопущення поширення захворювання і таку ж роботу проводить у Держприкордонслужбі.

Посадовець запевнив, що тестування проходять в багатьох прикордонних підрозділах, в тому числі й адміністрації, аби вчасно реагувати на виклики і нікого не наражати на небезпеку.

"Результат мого тесту, який я свідомо здав - негативний", - резюмував він.