Глава ДПСУ пояснив, чому не можна закрити кордон для "втікачів" від обсервації

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко відповів на питання про осіб, які втікають від обсервації і чи можна таких не впустити в Україну.

Про це він розповів у інтерв’ю інформагентству РБК-Україна, повідомляє Держприкордонслужба.

«Не можна в країну не впустити громадянина України, згідно з Конституцією. Ми будь-якого громадянина приймемо, здорового, хворого, без пам'яті. Це наш обов'язок – забезпечити кожному громадянину можливість потрапити на батьківщину», - відповів Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби нагадав, що 29 березня Кабмін ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію всіх, хто прибуває з регіонів, де є інфекція. Також очільник прикордонного відомства прокоментував ситуацію щодо пасажирів двох рейсів, які летіли з Балі через Катар та проривалися з аеропорту «Бориспіль». Він зауважив, що це люди, які можуть собі дозволити недешевий відпочинок по два-три місяці на Балі.

«Коли вони вилітали, були готові підписати що завгодно, в розрахунку, що по прильоту вже можна буде "качати" ситуацію», - сказав Дейнеко та додав, що по прибуттю всі побачили, що закон один для всіх.

«Вони відмовлялися вийти, особливо "упороті" просиділи в літаку дев'ять годин, а якщо треба – сиділи б і добу. Я там особисто був і бачив їх хамське ставлення до всіх. Я не дозволю нехтувати безпекою решти людей нашої країни. Відпочивали, проігнорували заклик президента повернутися, відлетіли після цього – будьте люб'язні, пройдіть обсервацію. Це чесно по відношенню до всього населення України", - прокоментував ситуацію Дейнеко.

Як повідомлялося, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужали.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.