Глава ДПСУ пояснив, чому не можна закрити кордон для

Глава ДПСУ пояснив, чому не можна закрити кордон для "втікачів" від обсервації

Укрінформ
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко відповів на питання про осіб, які втікають від обсервації і чи можна таких не впустити в Україну.

Про це він розповів у інтерв’ю інформагентству РБК-Україна, повідомляє Держприкордонслужба.

«Не можна в країну не впустити громадянина України, згідно з Конституцією. Ми будь-якого громадянина приймемо, здорового, хворого, без пам'яті. Це наш обов'язок – забезпечити кожному громадянину можливість потрапити на батьківщину», - відповів Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби нагадав, що 29 березня Кабмін ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію всіх, хто прибуває з регіонів, де є інфекція. Також очільник прикордонного відомства прокоментував ситуацію щодо пасажирів двох рейсів, які летіли з Балі через Катар та проривалися з аеропорту «Бориспіль». Він зауважив, що це люди, які можуть собі дозволити недешевий відпочинок по два-три місяці на Балі.

«Коли вони вилітали, були готові підписати що завгодно, в розрахунку, що по прильоту вже можна буде "качати" ситуацію», - сказав Дейнеко та додав, що по прибуттю всі побачили, що закон один для всіх.

«Вони відмовлялися вийти, особливо "упороті" просиділи в літаку дев'ять годин, а якщо треба – сиділи б і добу. Я там особисто був і бачив їх хамське ставлення до всіх. Я не дозволю нехтувати безпекою решти людей нашої країни. Відпочивали, проігнорували заклик президента повернутися, відлетіли після цього – будьте люб'язні, пройдіть обсервацію. Це чесно по відношенню до всього населення України", - прокоментував ситуацію Дейнеко.

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Як повідомлялося, 30 березня українців, які повернулися з Балі і Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доправили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно покидати місце обсервації.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужали.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.

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