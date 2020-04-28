Степанов: Я категоричний противник, щоб медзакупівлі робило МОЗ

Нове керівництво Міністерства охорони здоров’я України налаштоване на максимальну публічність своєї роботи, зокрема це стосується встановлення прозорих процедур у системі медичних закупівель.

Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на зустрічі з Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“В Україні потрібно створити максимально прозору систему закупівель. Я категоричний противник, щоб закупівлі робило безпосередньо МОЗ. Це має бути окреме підприємство, яке має займатися виключно закупівлями. Щоб усе було прозоро і відкрито”, - заявив Степанов.

За словами міністра охорони здоров’я, Україна високо цінує допомогу міжнародних партнерів та Великої Британії у сфері охорони здоров’я. При цьому, як додав Степанов, паралельно із боротьбою з коронавірусом у Міністерстві активно проводять аудит системи охорони здоров’я, після якого будуть зроблені відповідні висновки та рекомендації щодо реформи медицини.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Велика Британія підтримує Україну на шляху впровадження реформ і в разі потреби готова забезпечити відповідну підтримку.