ТСК у справі Гандзюк хоче заслухати Баканова і Венедіктову

Тимчасова слідча комісія ВР для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років у середу, 29 квітня, заслухає очільників СБУ, ГПУ та адвоката потерпілих у справі Катерини Гандзюк.

Про це повідомив голова ТСК, народний депутат від фракції "Слуга народу" Ігор Василів у Facebook.

"Завтра, 29 квітня, ми збираємося для того, аби заслухати всі сторони та з’ясувати, коли ж таки будуть покарані замовники вбивства Катерини Гандзюк та в якому стані розслідування справ інших активістів. На засідання запрошені: голова СБУ Іван Баканов, генпрокурор України Ірина Венедіктова, адвокат потерпілих у справі Катерини Гандзюк", - написав Василів.

Голова ТСК зауважив, що члени комісії мають чимало запитань до Офісу генерального прокурора України

"Тимчасова комісія ВРУ, яка займається парламентським контролем розслідування справи вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів, не може стояти осторонь процесів, що відбуваються в цій справі та має чимало запитань до Офісу генерального прокурора України", - наголосив він.

Засідання тимчасової слідчої комісії відбудеться у середу, 29 квітня, об 11.00.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора та СБУ оголосили про завершення слідства у справі щодо організації нападу на Катерину Гандзюк.

Натомість активісти виступили із заявою, що справу передають до суду, не завершивши всіх слідчих дій.

Увечері 27 квітня ініціативна група "Хто замовив Катю Гандзюк?" провела акцію протесту проти рішення про завершення розслідування справи про вбивство активістки.

Зокрема, кілька десятків учасників акції встановили портативну колонку та скандували "Венедіктова, виходь!" під будинком у центрі Києва, в якому, за словами активістів, мешкає генпрокурор.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497,3 тис. грн.

6 червня п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили до позбавлення волі терміном від 3 до 6,5 років.

У січні цього року в Болгарії за організацію нападу на Катерину Гандзюк затримали Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня його екстрадували в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, про місце проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив строк розслідування справи проти Левіна до 29 липня.