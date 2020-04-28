Стратегія прокурорів у справі Гандзюк працює на користь підозрюваних - адвокат

Стратегія прокурорів у справі Гандзюк працює на користь підозрюваних - адвокат

Укрінформ
Стратегія Офісу генпрокурора у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк не працює на притягнення винних до відповідальності.

Про це у програмі “Свобода слова” на ICTV заявила адвокат Євгенія Закревська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми оцінюємо всі кроки, які розпочались із призначенням нового генпрокурора, то, вибачте, я бачу пряму і чітку стратегію. І ця стратегія конкретно не на користь ні справі, ні пошуку вбивці, ні притягненню до відповідальності всіх замовників і всіх організаторів. Це відбувається виключно в інтересах самих підозрюваних", - заявила захисниця.

Вона наголосила, що рішення про завершення досудового розслідування приймалося без урахування думки потерпілих.

Закревська також зазначила, що дослідження додаткових доказів при закритті досудового розслідування стане надзвичайно проблемним питанням - і цим зможе скористатись сторона захисту.

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Своєю чергою заступник генпрокурора Роман Романчук сказав: "Ми не ставимо крапку і ні на кого не скидаємо відповідальність, так говорити неправильно. Бо цьому ж прокурору йти у суд і підтримувати там обвинувачення, відкривати докази у змагальному процесі, їх відстоювати і відстоювати свою позицію".

Він також наголосив, що, прокуратура має достатньо доказів, аби передати справу до суду.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора та СБУ оголосили про завершення слідства у справі щодо організації нападу на Катерину Гандзюк.

Натомість активісти виступили із заявою, що справу передають до суду, не завершивши всіх слідчих дій.

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Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497,3 тис. грн.

6 червня п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили до позбавлення волі терміном від 3 до 6,5 року.

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У січні цього року в Болгарії за організацію нападу на Катерину Гандзюк затримали Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня його екстрадували в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, про місце проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив строк розслідування справи проти Левіна до 29 липня.

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