Стратегія прокурорів у справі Гандзюк працює на користь підозрюваних - адвокат

Стратегія Офісу генпрокурора у справі вбивства активістки Катерини Гандзюк не працює на притягнення винних до відповідальності.

Про це у програмі “Свобода слова” на ICTV заявила адвокат Євгенія Закревська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми оцінюємо всі кроки, які розпочались із призначенням нового генпрокурора, то, вибачте, я бачу пряму і чітку стратегію. І ця стратегія конкретно не на користь ні справі, ні пошуку вбивці, ні притягненню до відповідальності всіх замовників і всіх організаторів. Це відбувається виключно в інтересах самих підозрюваних", - заявила захисниця.

Вона наголосила, що рішення про завершення досудового розслідування приймалося без урахування думки потерпілих.

Закревська також зазначила, що дослідження додаткових доказів при закритті досудового розслідування стане надзвичайно проблемним питанням - і цим зможе скористатись сторона захисту.

Своєю чергою заступник генпрокурора Роман Романчук сказав: "Ми не ставимо крапку і ні на кого не скидаємо відповідальність, так говорити неправильно. Бо цьому ж прокурору йти у суд і підтримувати там обвинувачення, відкривати докази у змагальному процесі, їх відстоювати і відстоювати свою позицію".

Він також наголосив, що, прокуратура має достатньо доказів, аби передати справу до суду.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора та СБУ оголосили про завершення слідства у справі щодо організації нападу на Катерину Гандзюк.

Натомість активісти виступили із заявою, що справу передають до суду, не завершивши всіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497,3 тис. грн.

6 червня п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили до позбавлення волі терміном від 3 до 6,5 року.

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У січні цього року в Болгарії за організацію нападу на Катерину Гандзюк затримали Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня його екстрадували в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, про місце проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив строк розслідування справи проти Левіна до 29 липня.