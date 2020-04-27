Справу Гандзюк можуть слухати в суді не за місцем вчинення злочину

Справа про організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк може слухатися в суді не за місцем вчинення злочину.

Про це сказав під час брифінгу у понеділок, 27 квітня, заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку Офісу генпрокурора Роман Романчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, це територія місця вчинення злочину. Однак перед безпосереднім направленням до суду, можливо, ми клопотатимемо про зміну підслідності з огляду на виключні обставини", - сказав він, відповідаючи на запитання, у якому суді слухатиметься дана справа.

Романчук додав, що остаточне рішення стосовно суду, який розглядатиме справу вбивства Гандзюк, ухвалить Верховний суд.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Читайте також: Павловський пішов на угоду зі слідством у справі Гандзюк

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

Читайте також: СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Крім того, у січні на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.