Під будинком Венедіктової провели акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У Києві ініціативна група "Хто замовив Катю Гадзюк?" провела під будинком генпрокурора Ірини Венедіктової акцію протесту проти рішення про завершення розслідування справи вбитої активістки.

Подія транслювалась на сторінці групи у Facebook.

Зокрема, кілька десятків учасників акції встановили портативну колонку та скандували "Венедіктова, виходь!" під будинком у центрі Києва, в якому, за словами активістів, проживає генпрокурор.

На заході були присутні також правоохоронці та представники поліції діалогу.

Наприкінці учасники протесту написали фарбою на асфальті "Тут живе подруга вбивць" та подякували усім, хто долучився до протесту.

Раніше акція протесту проти передчасної передачі до суду справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк пройшла під стінами Офісу Президента України.

Учасники протесту виступили з вимогою відставки генпрокурора Венедіктової. До активістів вийшли поспілкуватись речниця Президента України Юлія Мендель та прокурор у справі Андрій Сенюк. Трохи згодом до них долучився заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Між активістами та представниками Офісу генпрокурора сталась словесна перепалка. Учасники акції вимагали озвучити імена замовників вбивства Катерини Гандзюк.

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Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

Своєю чергою активісти виступили із заявою, що справу про організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк правоохоронці передають до суду, не завершивши проведення усіх слідчих дій.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

Крім того, у січні цього року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.