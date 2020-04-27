Завершення слідства у справі Гандзюк: на Банкову прийшли з протестом

Під Офісом Президента України проходить акція протесту проти передачі до суду справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Активісти заявляють, що справа передається без свідчень ключового фігуранта справи Олексія Левіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція протесту проти передачі до суду справи про вбивство Катерини Гандзюк / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

"Наскільки нам відомо, Мангер і його адвокати давно домовились із Левіним. Ми не розуміємо, на рахунок чого, швидше за все, є фінансовий інтерес - і Левін не дає покази, не дає свідчення. Тобто, все зупиниться на тому, що вже сидять або сядуть звичайні виконавці чи організатори", - зазначив учасник ініціативної групи "Хто замовив Катю Гандзюк?" Роман Синіцин.

Він наголосив, що у ситуації із завершенням розслідування у справі потрібно вимагати відставки чинного генпрокурора Ірини Венедіктової, адже "вони знаходяться на одній стороні барикад".

До акції долучилось кілька десятків осіб, навпроти входу до будівлі активісти розмістили великий плакат "Зе! Коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Рищук?".

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"Слідство, а саме прокуратура, не діють в інтересах розслідування. На меті в них немає підтримання обвинувачення для того, щоб отримати обвинувальний вирок, на меті в них щось інше. І, на жаль, це дуже сильно співпадає з бажанням захисту Мангера і Левіна. Захист Мангера неодноразово наполягав передати справу, як вона є. В принципі, саме це зараз і зробили", - зазначила присутня на акції адвокат Євгенія Закревська.

Євгенія Закревська

Трохи згодом під стінами ОПУ активісти запалили фаєри та прокричали "Венедиктову у відставку", а також анонсували проведення акції під стінами будинку генпрокурора Венедіктової.

До активістів вийшли речниця Президента України Юлія Мендель та прокурор у справі Андрій Сенюк.

Як повідомлялося, 27 квітня Офіс генпрокурора і СБУ оголосили про завершення слідства у справі про організацію нападу на Гандзюк.

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Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

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Крім того, у січні цього року на території Болгарії затримали за організацію нападу на Гандзюк Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради.

16 березня Левіна екстрадували з Болгарії в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

У березні суд продовжив до 29 липня строк розслідування справи проти Левіна.