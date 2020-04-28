З Південної Кореї до Києва доставили 42,5 тисячі захисних костюмів для медиків

В Україну доставили 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, куплені коштом Фонду Петра Порошенка та компанії Roshen у Південній Кореї.

Це – четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні, повідомляє 28 квітня пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України – перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Рошен закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів", - йдеться у повідомленні.

До Києва прибули 42,5 тисячі захисних костюмів для медиків / Фото: eurosolidarity.org

У політсилі нагадали, що в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані COVID 19 – це фактично кожен п’ятий хворий на коронавірус. "Причиною цього є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - вважають у "ЄС".

У партії також нагадали, що "Європейська солідарність" минулого тижня зареєструвала законопроєкт № 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусною хворобою і вимагає ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.