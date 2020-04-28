Родичі полонених на Донбасі мітингують під Офісом Президента

Родичі полонених в ОРДЛО українців провели акцію під стінами Офісу Президента України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочеться достукатись до Президента, щоб він допоміг нам наших хлопців і дівчат повернути додому. Вони були вірні Україні. Хочемо повернути їх додому якнайшвидше", - зазначила одна з учасників акції.

Учасники заходу наголосили, що їх не інформують щодо обмінів та не підтримують зв`язок із ними - тому вони прийшли на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським особисто.

Мітінг родичів політв'язнів під ОП/ Фото: Геннадій Мінченко

Близько двох десятків учасників заходу принесли портрети своїх рідних, які наразі утримуються на території окупованого Донбасу, а також принесли плакат із питанням "Давайте поговоримо?".

Наразі усі родичі полонених пройшли на зустріч до Офісу Президента України.

Читайте також: Денісова зустрілася з родичами полонених на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, раніше 28 квітня із родичами полонених в ОРДЛО провела зустріч Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.