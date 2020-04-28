У МОЗ вважають малоймовірною нову хвилю епідемії після карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов упевнений, що піку захворювання на коронавірус після закінчення карантину не буде, якщо українці будуть дотримуватися рекомендацій і плану, розробленого МОЗ та Кабміном.

Про це він сказав на брифінгу 28 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі ті заходи, які ми проводимо, проводимо з точки зору боротьби з коронавірусною хворобою і з точки зору введення карантину, я впевнений, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблений Міністерством охорони здоров’я, який затверджений урядом, ми в змозі уникнути піку», - заявив Степанов, відповідаючи на запитання, чи можливо, що після закінчення строку карантину може початися нова хвиля епідемії та чи зможуть українські лікарі впоратися з піком захворюваності.

За його словами, що пік – це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона необхідна.

«Так от, якщо ми будемо дотримуватися всіх цих карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний», - наголосив міністр охорони здоров’я.

«Ще раз хочу наголосити, що ми постійно аналізуємо, в тому числі дивимося на інші країни, яким чином вони виходили з карантину, але знаходимо той баланс і навантаження на медичну систему, і пом’якшення карантинних заходів, і я впевнений, що ситуація, по-перше, повністю контрольована, і ми в змозі уникнути будь-якого піку в тому розумінні, в якому я сказав», - заявив Степанов.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.