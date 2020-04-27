Антикорупційний суд переніс розгляд справи Насірова на 28 квітня

ВАКС переніс розгляд у справі щодо ексголови ДФС та керівника Департаменту ДФС на 28 квітня.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"Суд переніс розгляд у справі стосовно ексголови ДФС та керівника Департаменту ДФС України на 28 квітня", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на понеділок у рамках розгляду цієї справи було заплановано засідання, але до суду із клопотанням про перенесення усіх засідань, що були призначенні на час карантину, звернувся адвокат одного із обвинувачених, який особисто не з’явився до судової зали.

"Колегія суддів ВАКС, заслухавши доводи сторін, ухвалила рішення, яким частково задовольнила клопотання сторони захисту – розгляд справи перенесено на 9:00 год. 28 квітня 2020 року", - зазначили у САП.

Окрім того, як зазначається, суд ухвалив здійснювати на час карантину відеоконференцію з Рівненським апеляційним судом за участю одного із захисників у справі, "у зв’язку з його неможливістю прибувати до суду з причин карантинних обмежень".

Як повідомляв Укрінформ, ексголову ДФС Романа Насірова затримало НАБУ 2 березня 2017 року в рамках розслідування "газової справи" ексдепутата Олександра Онищенка, проте через два тижні Насірова відпустили під заставу у розмірі 100 млн грн.

Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу).

За версією слідства, в період 2015-2016 рр. він дозволив компаніям депутата Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Ці дії Насірова, за даними слідства, завдали державі збитків на суму понад 2 млрд гривень.

31 січня 2018 року Насіров був звільнений з посади голови ДФС, проте 11 грудня Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення поновити Насірова на цій посаді. Кабмін оскаржив це рішення.

4 березня 2019 року Шевченківський райсуд Києва за власної ініціативи зменшив Насірову розмір застави зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів.

27 вересня Центр протидії корупції повідомив, що Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував усі рішення судів попередніх інстанцій, які приймалися на користь Насірова.

Справу Насірова передали з Шевченківського райсуду у Вищий антикорупційний суд.

ВАСК 8 листопада провів підготовче засідання у справі Насірова і призначив перше засідання з розгляду справи по суті на 19 листопада.