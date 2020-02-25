Мін'юст оскаржить рішення апеляційного суду щодо Насірова

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував подачу касаційної скарги на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України.

Про це він написав у Facebook.

"Зараз чекаємо повного тексту постанови Шостого апеляційного адміністративного суду з тим, щоб визначитися з подальшими діями. Касаційну скаргу точно подамо", - повідомив Малюська.

Також Малюська уточнив, що апеляційний суд не відновлював Насірова на посаді глави ДФС, адже провадження за вимогами по відновленню на посаді та стягнення втраченого заробітку було припинене за клопотанням самого позивача - Насірова.

Як пояснив міністр, суд залишив без змін рішення суду першої інстанції та підтвердив незаконність розпорядження Кабінету міністрів про звільнення чиновника з посади голови ДФС.

"Тобто поточний статус: звільнення визнано незаконним, примусового відновлення на посаді немає", - зазначив Малюська.

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Як раніше повідомляло агентство, шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення суду першої інстанції про поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби; водночас іншою ухвалою суд прийняв відмову Насірова від позовних вимог щодо поновлення на посаді.