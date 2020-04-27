Боротьба з корупцією в армії: Міноборони назвало сім пріоритетних напрямків

У Міністерстві оборони визначили корупційні ризики у семи напрямках своєї діяльності й розробили відповідні антикорупційні заходи.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони України Вадим Приймак.

«Важливою складовою роботи є формування переліку пріоритетних корупційних ризиків. Наразі визначено 7 проблемних питань, які потребують невідкладного реагування. Серед них: 1) упорядкування та оптимізація управління землями оборони та об’єктами нерухомості. Ця робота розпочата та послідовно проводиться з 2015 року, за цей час поновлено право користування на більш ніж 64% самовільно зайнятих земель оборони; 2) проведення моніторингу об’єктів будівництва та реалізація нових механізмів забезпечення службово-посадовим та постійним житлом військовослужбовців; 3) ініціювання змін до системи оборонних закупівель, розширення конкуренції та впровадження механізмів персональної відповідальності за ефективне використання оборонних ресурсів», - зазначив Приймак.

Читайте також: НАЗК передало матеріали щодо неправдивих відомостей в деклараціях на 900 мільйонів

Серед інших напрямків він назвав реформування системи управління майном та активами державних підприємств, визначення переліку необхідних для потреб Міноборони підприємств, запровадження логістичної інформаційної системи, зокрема автоматизованої системи контролю пального, речового та продовольчого забезпечення.

Приймак повідомив, що корупційні ризики у сфері кадрового менеджменту зменшуватимуться шляхом використання автоматизованого рейтингу військовослужбовців, створення системи роботи з викривачами, що забезпечить умови для залучення до антикорупційної діяльності широкого кола небайдужих військовослужбовців, гарантуючи при цьому їх захист.

Начальник управління наголосив, що зазначені антикорупційні напрями були визначені з врахуванням рекомендацій та за участю громадськості, фахівців Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, міжнародних антикорупційних організацій, зокрема Transparency International, а також експертів НАТО, які минулого року завершили оцінку корупційних ризиків у секторі безпеки та оборони України.

«У рамках реалізації нового антикорупційного курсу для структурних підрозділів Міноборони та органів військового управління визначено 33 завдання та сплановано проведення 64-х заходів», - повідомив Приймак.

На його думку це має мінімізувати вплив корупції на оборонну сферу та підтримати престиж ЗСУ.