Евакуйовані із-за кордону українці можуть пройти самоізоляцію вдома або в обсервації – Степанов

Українці, яких евакуюють з інших країн, зможуть пройти самоізоляцію вдома або в місці обсервації.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Змінений відповідний порядок щодо прибуття громадян з інших країн. Він стосуватиметься і громадян, які сьогодні прибувають до України. У нас є порядок самоізоляції, коли людина, встановлюючи у себе (на телефоні — ред.) додаток “Дія”, ... йде на самоізоляцію. Якщо немає можливості встановити такий додаток або за проханням людини, якщо вона хоче пройти обсервацію, ... у нас визначені місця обсервації. Кілька місць обсервації є в Києві, Київській області. В залежності від того, за яким механізмом піде той чи інший громадянин, ми будемо далі визначатися. Але обов'язково є самоізоляція з дотриманням певних вимог, в тому числі і встановлення додатку “Дія”, щоб ми могли контролювати, де саме людина знаходиться”, - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення спеціальних рейсів до України з різних країн світу. Плануються рейси з Маямі, Гельсінкі, Неаполя, Стокгольма, Єревана, Парижа, Ніцци, Софії, Ларнаки, Тель-Авіва, Амстердама, Дюссельдорфа, Цюриха, Лісабона, Женеви, Дубаї, Франкфурта, Праги, Мілана, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяда, Бангкока, Пхукета, Балі.

У понеділок, 27 квітня, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає спеціальний рейс з Маямі до Києва, яким українські громадяни повернуться додому.

На 28 квітня поки що запланований приліт двох рейсів - авіакомпаній Air Arabia з Шарджі та Sky Up Airlines з Єревана.

Також уряд впровадив електронний контроль самоізоляції замість обсервації для громадян, які прибувають з-за кордону. Здійснюватиметься він за допомогою оновленого додатку “Дія”, в якому мають зареєструватися громадяни, котрі проходитимуть самоізоляцію.