Поромом з Туреччини додому повертаються понад 90 українців
Про це повідомили у Посольстві України в Туреччині, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Вже цієї ночі четвертий за цей місяць пором Карасу - Чорноморськ поверне додому понад 90 українців», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наймолодшій пасажирці, яка вирушає до України, - 1,5 року.
У зв'язку з тим, що в 31 провінції Туреччини посилено карантинні заходи та введено комендантську годину Посольство України в Анкарі, генконсульство в Стамбулі та консульство в Анталії брали для наших співвітчизників спецдозволи та організовували трансфер.
Наступний пором за маршрутом Карасу - Чорноморськ запланований на 2 травня. Квитки доступні на сайті Ukrferry.
Усі українці після прибуття до Чорноморська пройдуть 14-денний карантин.
Фото надані Генконсульством України у Стамбулі