Поромом з Туреччини додому повертаються понад 90 українців

З турецького порту Карасу до Чорноморська вирушає пором, який доправить на батьківщину більш ніж 90 громадян України.

Про це повідомили у Посольстві України в Туреччині, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Вже цієї ночі четвертий за цей місяць пором Карасу - Чорноморськ поверне додому понад 90 українців», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наймолодшій пасажирці, яка вирушає до України, - 1,5 року.

У зв'язку з тим, що в 31 провінції Туреччини посилено карантинні заходи та введено комендантську годину Посольство України в Анкарі, генконсульство в Стамбулі та консульство в Анталії брали для наших співвітчизників спецдозволи та організовували трансфер.

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Наступний пором за маршрутом Карасу - Чорноморськ запланований на 2 травня. Квитки доступні на сайті Ukrferry.

Усі українці після прибуття до Чорноморська пройдуть 14-денний карантин.

Фото надані Генконсульством України у Стамбулі