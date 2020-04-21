СБУ викрила понад 200 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За період дії карантинних заходів Служба безпеки України викрила вже 207 інтернет-агітаторів, котрі поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Також заблоковано понад 2 тисячі інтернет-спільнот із загальною аудиторією 800 тисяч користувачів. Інформацію про 197 виявлених агітаторів СБУ спрямувала до Нацполіції. Половина порушників вже притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 10 із 207 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

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Зокрема, такі агітатори працювали в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, поінформували в спецслужбі.

У Кіровоградській області діяла ціла мережа антиукраїнських агітаторів. Вони поширювали в інтернеті не лише фейки про карантин, а й матеріали терористичного спрямування і навіть вербували українців до так званих "Л/ДНР".

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання у організатора мережі вилучена комп’ютерна техніка і засоби зв’язку з матеріалами, які підтверджують причетність до вчинення злочину.

За даним фактом слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

СБУ встановлює контакти фігурантів справи зі спецслужбами РФ, обставини, розподіл ролей і рівень обізнаності всіх учасників мережі з реальною метою цих інформаційних атак проти України, підкреслили в пресцентрі.

Також повідомляється, що, зокрема, агітатор на Полтавщині адміністрував понад 10 спільнот, які поєднували майже 20 тисяч користувачів. На цих ресурсах він розміщував деструктивні публікації про перебіг пандемії COVID-19, заклики до сепаратизму та зміни меж території України, викривлені факти щодо Дня перемоги над нацизмом.

Інформацію для своїх публікацій агітатор брав із пропагандистських інтернет-видань РФ. Для конспірації зловмисник виїжджав в іншу область, звідки "постив" фейкові новини. Кошти на поїздки він отримував від російських кураторів.

Під час обшуку за місцем проживання в агітатора виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Як повідомлялося, раніше голова СБУ Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Однокласники" і "ВКонтакті" та інших веб-ресурсів РФ.