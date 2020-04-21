Посол Ізраїлю провів віртуальну екскурсію Бабиним Яром

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон провів віртуальну екскурсію Бабиним Яром з нагоди Дня пам’яті катастрофи й героїзму єврейського народу та відтворив послідовність подій того часу.

Трансляцію вело Посольство Ізраїлю в Україні у Facebook.

Дипломат пройшов колишньою вулицею Мельникова шляхом, яким ішли київські євреї 29 вересня 1941 року, до меморіалу «Менора».

«Сьогодні ми згадуємо шість мільйонів євреїв, яких було вбито під час Другої світової війни. Я зараз перебуваю в дуже особливому місці у Києві… Стоячи тут, ми згадуємо, що може зробити зло, що може зробити антисемітська пропаганда… Світ має активно проти діяти антисемітизму», - сказав Ліон.

Наприкінці ефіру дипломат запалив свічку біля меморіалу «Менора» і прочитав молитву за здоров’я усіх людей під час коронавірусу.

Як повідомлялося, цього року 21 квітня в Ізраїлі відзначають Йом га-Шоа – День катастрофи і героїзму євреїв, або як його ще називають День пам’яті жерств голокосту чи День голокосту.

Це національний день пам’яті, який відзначається в Ізраїлі як день ушанування близько шести мільйонів євреїв, знищених під час Голокосту в результаті дій Третього рейху та його союзників, а також ушанування Єврейського руху опору тих часів.

Йом га-Шоа за єврейським календарем припадає на 27 нісана. У григоріанському календарі цей день є датою між 7 квітня і 7 травня.