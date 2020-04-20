Українські медики залишаться в Італії ще на тиждень - МОЗ

Українські медики, які надають допомогу колегам в Італії, залишаться там до 25 квітня.

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, відрядження повинно було тривати два тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто, до 25 квітня, перебування наших медичних працівників в Італії. Після погодження цього з нашими фахівцями, які там перебувають, щодо отримання згоди від них, що вони готові залишитися, ми продовжили їм відповідне відрядження. Тому повертаються вони 25 квітня», - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19.

За даними ЦГЗ МОЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.