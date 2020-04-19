За кордоном від COVID-19 вилікувалися 50 українців - МЗС

За кордоном від коронавірусної хвороби вилікувалося 50 українців, однак 7 співгромадян померли.

Такі дані станом на 18 годину 19 квітня повідомило у Facebook Міністерство закордонних справ.

Зокрема, у Греції одужали 22 українці, Польщі – 6, Домініканській Республіці та Японії по четверо українців, в Італії та Нігерії - по двоє, в Бельгії, Великій Британії, ОАЕ, Німеччині, Нідерландах, Португалії, Швеції, Швейцарії, Таїланді – по одному.

За даними МЗС, 152 громадян України проходять лікування за кордоном: в Італії - 121; Чехії - 6; в Іспанії - 5; ФРН - 4; США - 2; Австралії, Австрії, Мальті, Нігерії, ОАЕ, Португалії, РФ, Сейшельських островах, Сербії, Таїланді, Швеції - по 1.

Крім того, 16 333 українців звернулися за допомогою до закордонних дипломатичних установ України в рамках програми «Захист», поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, станом на 19 квітня у світі зафіксовано 2 364 642 випадків коронавірусу. Одужали 607 952 осіб, померли 162 525.

В Україні вже підтверджено 5449 випадків коронавірусу, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

Фото: AA