Набув чинності закон про обробку персональних даних хворих СOVID-19 без їх згоди

Сьогодні, 18 квітня, набув чинності закон, яким введено нові правові підстави для застосування сучасних тактик протидії поширенню інфекційних хвороб і, зокрема, тимчасово дозволяється обробка персональних даних без згоди особи.

Текст закону "Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", який вступає в дію наступного дня після опублікування, оприлюднений 17 квітня у "Голосі України".

"Дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, зокрема даних, що стосуються стану здоров’я, місця госпіталізації або самоізоляції, прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця проживання, роботи (навчання), з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби, в порядку, визначеному в рішенні про встановлення карантину, за умови використання таких даних виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів", - йдеться у документі.

Зокрема, мова йде про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання.

Передбачені законом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

При цьому передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

Також закон актуалізовує застосовувані у світі поняття "самоізоляція", "обсервація", "спеціалізовані лікарні".

Передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу.

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Крім того, закон надає можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Як повідомляв Укрінформ, закон "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3320) Верховна Рада ухвалила на позачерговому засіданні 13 квітня. Того ж дня його невідкладно підписав Голова ВР. Президент підписав закон 16 квітня.

Фото: AA