У Раді заблокували закон про тимчасове право Кабміну затверджувати території громад

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про скасування результатів голосування парламенту від 16 квітня про ухвалення закону про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні".

Як повідомляється на сайті ВР, автором цього проєкту документа є позафракційний народний депутат Антон Поляков.

Його проєкт постанови у п’ятницю був зареєстрований у парламенті та вже переданий на розгляд керівництва ВР.

Таким чином, процес підписання закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні» було заблоковано.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 квітня на позачерговому засіданні ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№2653). Закон підтримали 264 народних депутатів.

Ним передбачено, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснює Кабінет міністрів.

Рішення Кабінету міністрів про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.

Закон також встановлює, що визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюється на основі затверджених КМУ перспективних планів формування територій громад АР Крим, областей.

У 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабміном на підставі закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.