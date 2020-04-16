У Раді заблокували підписання закону про "поправковий спам"

Народні депутати Олександр Дубінський («Слуга народу»), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи «За майбутнє») зареєструвати у Верховній Раді проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури».

Відповідні проєкти постанов опубліковані на сайті парламенту під номери 1043-П, 1043-П1, 1043-П2.

Усі три проєкти постанов зареєстровані у Раді відразу після ухвалення відповідного закону. Станом на 17:20 тексти постанов, пояснювальні записки до них та інші супровідні документи не оприлюднено.

Відповідно до Регламенту, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові.

Згідно зі статтею 48 Регламенту, у разі порушення процедури при розгляді й голосуванні проєкту закону, депутати можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою. Головуючий повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень або провести за рішенням Ради повторне голосування без обговорення.

У випадку, якщо припинення порушення Регламенту не забезпечено, народні депутати протягом двох робочих днів подають Голові ВР відповідну заяву та одночасно вносять проєкт постанови про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акта в цілому.

Спікер, його перший заступник або заступник направляє цей проєкт постанови в день його внесення Регламентному комітету для попереднього розгляду і внесення пропозицій. Комітет у терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проєкту постанови з урахуванням календарного плану роботи сесії ВР, готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення. Далі Рада без голосування про включення до порядку денного розглядає його на пленарному засіданні. Рішення про скасування результатів голосування за закон, постанову чи інший акт в цілому приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Водночас Голова ВР Дмитро Разумков уточнив, що в разі ухвалення законопроєкту про зміни до Регламенту щодо протидії «поправковому спаму» (№1043) буде внесено законопроєкт щодо тимчасовості дії цієї норми. Зокрема передбачається, що відповідні зміни до Регламенту діятимуть протягом карантину та 30-ти днів після його завершення, а також буде збільшено поріг для запуску спеціальної процедури з 500 до 1000 поправок. Водночас кожен депутат матиме можливість наполягати на розгляді однієї відхиленої поправки до кожного розділу законопроєкту.