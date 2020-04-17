РПЦ проводитиме богослужіння онлайн у Росії, а в Україні закликає приходити у храми – ІС

Циркуляр РПЦ своїм єпархіях на території Росії пропонує проводити богослужіння тільки за участю духовенства з обов'язковим роз'ясненням парафіянам заяви патріарха Кіріла про необхідність дотримуватися норм самоізоляції і карантину.

У той же час парафіян РПЦ в Україні закликають приходити на великодні богослужіння.

Про це пише Інформаційний спротив.

Як приклад наводяться приписи російського духовенства і цивільної влади про введення додаткових санітарно-протиепідемічних заходів на територіях храмів, у тому числі, на період Великодніх свят.

Зокрема, згідно з документом, єпархії РПЦ У Кемеровській області пропонується: призупинити проведення масових заходів, забезпечити тимчасове призупинення відвідування громадянами територій, будівель, споруд, будівель, що належать і (або) підвідомчих Кемеровській Єпархії Руської Православної Церкви, за винятком осіб, присутність яких необхідна для здійснення богослужіння, функціонування будівель та проведення онлайн-трансляцій богослужінь.

Тобто Даниловський монастир і російська влада дають вказівку російським єпархіям проводити Великодні богослужіння лише онлайн, зазначає ІС.

У той же час структурний підрозділ РПЦвУ в особі його керівника митрополита Онуфрія продовжує закликати до відвідування храмів т.зв. «УПЦ МП» на Великдень.

Як повідомляв Укрінформ, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що на Великдень служби в храмах відбудуться, незважаючи на карантин.

Раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Православна церква України не проводитиме традиційне освячення великодніх страв у храмах і на прихрамових територіях, а відвідування кладовищ у поминальні дні перенесла на 6 червня.