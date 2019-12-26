РПЦ розірвала відносини з Олександрійським патріархатом, який визнав ПЦУ

Російська православна церква розриває спілкування з патріархом Олександрійської православної церкви Феодором II через визнання ним Української помісної церкви.

Таке рішення ухвалено в четвер на засіданні Синоду, повідомляє Радіо Свобода.

"РПЦ розірвала спілкування з патріархом Олександрійської православної церкви Феодором II і відмовилася згадувати його під час служби... Парафії російської церкви в Африці будуть передані під управління патріарха Кирила", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення ухвалено через те, що в листопаді 2019 року Феодор II оголосив про визнання Православної церкви України і згадав предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія під час служби.

Як повідомлялося, 11 жовтня 2018 року синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати Томос про автокефалію Православної церкви в Україні.

Після цього було ухвалено заяву Священного синоду РПЦ, в якому подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом визнано неможливим.

У грудні 2018 року в Києві відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ і обрали її предстоятелем митрополита Єпіфанія. До складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква і окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж патріарх Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року знову створена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Помісну церкву України вже визнали Елладська церква і Олександрійський патріархат. Через це Московський патріархат припинив з ними молитовне спілкування.