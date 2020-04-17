Маринович: Не радив би Україні гнатися за болотними світлячками авторитаризму, популізму

В час, коли пандемія знову вивела на перший план одвічну дилему – автократія чи демократія, Україна і світ мають звернутися до одвічних цінностей.

На цьому наголосив філософ, правозахисник, віцеректор Українського католицького університету, член Ініціативної групи "Першого грудня" Мирослав Маринович під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Я не маю сумніву, що нинішня привабливість авторитаризму оманлива. Вона може лише поглибити кризу, але не впоратися з нею», - сказав Маринович.

Він нагадав, що після Другої світової війни людство вийшло з новою філософією життя: ні – насильству, приниженню, порушенню прав людини. «Сформувався пакет цінностей, що їх ми сьогодні називаємо європейськими. Під них була вибудувана система колективної безпеки та співжиття, зокрема механізми євроатлантичної солідарності, ОБСЄ і проєкт спільного європейського дому», - зазначив він.

Нині, за його словами, «всі ці структури і механізми пробуксовують».

«Ціннісний каркас перетворюється на ідеологічний. То що – кінець глобалізації? Кінець надіям на єдність людства? Відповіді на ці питання життєво важливі для України, бо ми зможемо втриматися як незалежна держава лише в тій Європі, яка залишається вірною повоєнним європейським цінностям. Без цієї європейської «подушки безпеки» Україну знову заллє якась новітня армія Муравйова, бо в Росії завжди знайдеться багато бажаючих «наказать хохлов». Але саме з цінностями і є проблема», - зазначив Маринович.

Він сказав, що нинішній ціннісний зсув у Європі призвів щонайменше до двох негативних наслідків.

«По-перше, повоєнні європейські механізми і процедури начебто повисли, бо цінності, на яких вони виросли, зазнали корекції. По-друге, в очах багатьох стурбованих європейців захисником традиційних цінностей став Путін зі своїм «руським миром». Я переконаний, що саме цей ціннісний зсув і став глибинною причиною нинішньої кризи», - наголосив філософ.

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За словами Мариновича, людство знову змушене розв’язувати дилему взаємозалежності безпеки і цінностей, причому в час, коли світова політика має крен в бік логіки «безпека - понад усе». І нагадав слова Бенджаміна Франкліна: «Ті, що відмовляються від свободи, щоб отримати тимчасову невелику безпеку, не заслуговують ні свободи, ні безпеки».

«Замініть тут слово «свобода» на «цінності» - і ви отримаєте вирок нинішнім зусиллям зберегти мир, коли цінності приносять у жертву безпеці. В результаті страждає саме те, що прагнуть зберегти, – мир і безпека… Тому я не радив би Україні гнатися за болотними світлячками авторитаризму, популізму, непрофесіоналізму, а натомість утверджувати цінності – і тоді увійдемо в резонанс з успішним майбутнім», - сказав він.

Він додав, що зараз, коли люди розгублені, потрібно згадати Майдан.

«Тоді була майже паралізована держава. І ми на Майдані здобули несамовиту силу, яка вразила всю Європу. Звідки ця сила бралася? Цінності! Якщо ми стоїмо на цінностях, сама природа допомагає, дає нам силу. Звичайно, не можна жити весь час Майданом, весь час ентузіазмом, але якщо ми побачили, що цінності дають силу, то нам треба навчитися жити відповідно до цінностей – не лише боротися за них», - закликав Маринович.