Нарада у Зеленського: Україна ще не досягла піку захворюваності

Карантин є тимчасовим, але надзвичайно важливим заходом в рамках протидії поширенню коронавірусу.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на традиційній нараді щодо питань боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба глави держави.

"Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення - це надзвичайно важливо в такий складний час", – сказав Президент.

Як зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий. Водночас Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними через Великодні та травневі свята.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 90% мереж аптек та магазинів в Україні забезпечені засобами захисту.

Крім того, зазначалося, що комісії з перевірки лікарень у регіонах показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади у медиків є чимало проблем. Зокрема, йдеться про постачання деяких ліків, а також про вирішення транспортних питань та харчування лікарів. Особливо тих, які залишаються ночувати у медзакладах через епідемію.

В уряді повідомили, що гроші на ці послуги були виділені, а забезпечити надання вказаних послуг має місцева влада.

"Якщо влада в регіонах не вміє, не знає – значить, треба розповісти, пояснити. Якщо є гроші, то треба забезпечити їхнє найефективніше використання", - сказав Зеленський.

На нараді також ішлося про те, що в разі нестачі грошей на певні послуги в регіонах фінансування виділять зі Стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії COVID-19. Він запрацює, щойно закон про зміни до бюджету набуде чинності.

Крім того, Президенту доповіли, що проєкт "Велике будівництво" продовжується, і під час карантину зводитимуть об’єкти соціальної інфраструктури. Для цього була створена окрема інструкція для працівників будівельної галузі, погоджена з МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Фото: Офіс Президента