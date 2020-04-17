Українських медиків хочуть частіше тестувати на коронавірус - щоп’ять днів

В Україні станом на 17 квітня COVID-19 виявлено у 879 медпрацівників, тому Міністерство охорони здоров’я хоче один раз на 5 днів тестувати медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом алгоритм тестування медпрацівників не відрізняється від алгоритму тестування всіх інших громадян. Тобто при появі симптомів захворювання на коронавірус — це підвищення температури, сухий кашель, інших симптомів, медпрацівнику одразу робиться тест на клоронавірукс. Але в зв'язку з суттєвим збільшенням кількості захворілих медпрацівників наразі ми розглядаємо можливість проведення тестувань 1 раз на 5 днів всім медпрацівникам, які працюють з COVID-19”, - заявив Степанов.

Так, за даними МОЗ, впродовж 16 квітня було отримання повідомлення про виявлення коронавірусу методом ПЛР у 91 медичного працівника. Загалом на COVID-19 захворіло 879 медпрацівників.

Також Степанов нагадав, що наказом МОЗ від 9 квітня був змінений алгоритм тестування на COVID-19, в цей алгоритм були включені пацієнти, які хворіють на пневмонію. Загалом, за словами міністра, відтоді було проведено 2506 тестувань пацієнтів з пневмоніями, всі випадки були включені до загальної статистики по COVID-19.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Фото: CTK Photo