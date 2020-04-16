Київстар уже виділив близько 60 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Національний телеком-оператор «Київстар» уже виділив близько 60 мільйонів гривень допомоги на боротьбу з коронавірусом в Україні.

З цієї суми 30 мільйонів спрямували на закупівлю медичного обладнання і засобів захисту для лікарів, решту – на реалізацію проєктів для підтримки абонентів, розповіли Укрінформу в пресслужбі оператора.

«У зв’язку із впровадженням карантину в Україні Київстар виділив благодійну допомогу на закупівлю медичного обладнання, а також реалізував десяток ініціатив, спрямованих на підтримку своїх абонентів та бізнес-клієнтів. Загальна сума соціальних інвестицій Київстар, враховуючи благодійну допомогу та реалізацію низки проєктів, становить близько 60 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Президент Київстар Олександр Комаров зазначив, що компанія уже виділила 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на закупівлю необхідного обладнання та засобів захисту для лікарів, а також намагається підтримати всіх, хто зараз потребує допомоги.

«Так, 50 тисячам медиків нарахували бонуси на рахунки, надаємо безкоштовні консультації від лікарів в додатку «Доктор онлайн», нарахували бонуси абонентам у роумінгу, допомагаємо бізнес-клієнтам впровадити систему віддаленого офісу і надаємо пільгові умови, а також багато іншого. У фінансовому еквіваленті такі інвестиції становлять ще близько 30 мільйонів гривень», - розповів він.

До переліку ініціатив, які вже реалізувала компанія Київстар, увійшли:

● Спільно з БФ «Твоя опора» Київстар закупив 10 апаратів штучної вентиляції легень та 20 моніторів, що відстежують стан тяжкохворих пацієнтів, від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager. Решту благодійної допомоги буде спрямовано на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків.

● З 25 березня усім медикам-абонентам компанії, номери яких внесені до реєстру медичних працівників, оператор нараховує по 150 бонусів (1 бонус – еквівалент 1 грн). За два тижні від початку акції бонус був нарахований більше ніж 50 тисячам лікарів та медсестер.

● Для абонентів, які перебувають за кордоном, доступні безкоштовні дзвінки на номери інформаційної "гарячої лінії" МЗС України.

● На період карантину Київстар разом із партнером зробив консультації лікарів у додатку «Doctor Online» безкоштовними для абонентів усіх телеком-операторів. Користувачі незалежно від місця перебування мають змогу безкоштовно і цілодобово проконсультуватися із понад 60 кваліфікованими лікарями та отримати рекомендації стосовно лікування, використовуючи чат, відео- або аудіодзвінок.

● Київстар скасував абонплату на рішення для віддаленого офісу. За умовами спеціальної пропозиції бізнес-клієнти можуть підключити без внесення абонплати найбільш затребувані сервіси, що дозволяють вести ділову активність на належному рівні.

● Для усіх абонентів доступні безкоштовні дзвінки з території України на номери "гарячих ліній" МОЗ України, Центру громадського здоров’я, Урядового контакт-центру тощо, де можна дізнатись інформацію про заходи профілактики. Абоненти мобільного зв’язку можуть користуватись інформаційно-довідковими сайтами урядових установ без списання мегабайтів трафіку. Зокрема, це інформаційні сайти Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міністерств охорони здоров’я та закордонних справ України, сайт covid19 "гарячої лінії" Кабінету міністрів України тощо.

● За зверненням МОЗ Київстар робить регулярні інформаційні SMS-розсилки для абонентів щодо заходів захисту від COVID-19 та перебування на карантині.

● Контрактні та бізнес-клієнти Київстар мають змогу відтермінувати оплату за послуги, використані в березні чи квітні 2020 року.

● Компанія підтримує національний проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» - платформа Київстар ТБ надає доступ до телеканалів, що транслюватимуть навчальні уроки для школярів, усім користувачам.

● Безкоштовний доступ до Prometheus та Wikipedia.

Таким чином, за даними оператора, загальна сума соціальних інвестицій Київстар, враховуючи благодійну допомогу та реалізацію низки проєктів, становить близько 60 мільйонів гривень.

Фото з відкритих джерел

Інфографіка - Київстар