Київстар виділяє 30 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Національний телеком-оператор «Київстар» виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на боротьбу з коронавірусом в Україні.

Більшу частину цих коштів буде направлено на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень і моніторів для відстеження стану тяжкохворих, повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар виділяє 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на боротьбу з COVID-19 в Україні. Спільно з БФ «Твоя опора» оператор закупить апарати штучної вентиляції легень та монітори, що відстежують стан тяжкохворих пацієнтів. Решту коштів буде спрямовано на витратні матеріали, що забезпечать роботу обладнання протягом року, та засоби особистого захисту для українських медиків, що зараз знаходяться на передовій боротьби із вірусом», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними Київстар, сім українських лікарень у різних регіонах України отримають 10 апаратів ШВЛ Savina 300 Select та 20 моніторів пацієнта Vista 120 від світового лідера з розробки та виробництва медичного обладнання – німецької компанії Drager.

«Великий бізнес не може залишатися осторонь у такі складні для країни та світу часи. Тому Київстар виділяє благодійну допомогу на закупівлю найнеобхіднішого високоякісного обладнання для ефективного лікування вірусних інфекцій в українських лікарнях. Ми віримо, що це обладнання слугуватиме не лише в боротьбі з пандемією коронавірусу, а ще довгі роки рятуватиме людські життя», - зазначив президент Київстар Олександр Комаров.

У пресслужбі розповіли, що проєкт здійснюється у партнерстві з БФ «Твоя опора», який провів моніторинг медичних закладів, що будуть приймати хворих на коронавірус, та звернувся до компанії з відповідним запитом на благодійну допомогу. Фонд має надійну репутацію та проходить щорічний аудит діяльності.

За словами голови Опікунської ради фонду «Твоя опора» Маші Єфросиніної, з початку карантину фонд буквально за лічені дні переформатував свою роботу, спрямувавши усі зусилля на подолання кризи, викликаної COVID-19. «Я глибоко вражена такою колосальною і масштабною підтримкою компанії Київстар, адже кожна гривня виділеної допомоги – це порятунок для наших співвітчизників. Це також чудовий приклад для бізнесу, який зараз об’єднався в боротьбі з невидимим ворогом», - сказала Єфросиніна.

Засновниця фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук, своєю чергою, наголосила, що проєкт з компанією Київстар став для них надзвичайно важливим, оскільки оператор входить до міжнародної групи "Veon" і дуже ретельно обирає своїх партнерів, що відповідно підтверджує статус фонду «Твоя опора» як партнера з бездоганною репутацією.

Як повідомлялося, Київстар уже запровадив практику нарахування українським медикам за їхню щоденну працю по 150 гривень бонусних коштів на мобільні рахунки. Бонуси були автоматично нараховані абонентам Київстар із закладів охорони здоров’я первинної ланки та місць надання медичних послуг первинної ланки, що внесені до публічного реєстру електронної системи охорони здоров’я. Їх перелік був наданий мобільному оператору Національною службою здоров'я України. Крім цього, медики можуть звернутися до оператора особисто, зателефонувавши з номера, що внесений до реєстру, та залишити заявку за номером 477*103. Зарахування бонусів відбудеться протягом 5 робочих днів – після перевірки та підтвердження НСЗУ наданих у заявці даних.

Фото: Київстар