«Київстар ТБ» відкриває доступ до телетрансляцій уроків

Відеоплатформа «Київстар ТБ» підтримує національний проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» та віднині відкриває доступ до телеканалів, що транслюватимуть навчальні уроки для школярів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Відеоплатформа «Київстар ТБ» підтримує національний проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» та відсьогодні відкриває доступ до телеканалів, що транслюватимуть навчальні уроки для школярів середніх та старших класів. Переглядати трансляції зможуть всі користувачі сервісу, незалежно від обраного тарифного пакету», - йдеться у повідомленні.

У Київстар нагадали, що задля того, аби продовжувати навчальний процес навіть в умовах карантину, школярі з 5 по 11 клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. Викладати онлайн будуть 40 педагогів з Києва. Навчання проходить з понеділка по п’ятницю, початок о 10:00. Трансляції можна подивитись на таких телеканалах: «ПлюсПлюс», ZOOM, NewsOne, ZIK, «Індіго», УНІАН, Рада, «UA:Культура», «UA: Перший», M1, «112 Україна».

Раніше «Київстар ТБ» для своїх абонентів уже надав безкоштовний доступ до всіх новинних, в тому числі іноземних, телеканалів, 6 дитячих та відеобібліотеки «КіноХіт».

«Ми розуміємо наскільки непросто налаштувати своє життя в умовах карантину. Тому намагаємось зробити максимально доступними сервіси, які допоможуть нашим абонентам залишатися дома та підтримувати їх звичайний плин життя. Окрім розширеного доступу до контенту «Київстар ТБ», ми зробили безкоштовні консультації в додатку Doctor Online, нетарифікований доступ до онлайн курсів Prometheus та енциклопедії Wikipedia», - зазначив маркетинг-директор Київстар Павло Даніман.

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За його словами, користувачі Домашнього Інтернету від Київстар можуть користуватись послугою навіть за відсутності коштів на рахунку. А бізнесу оператор запропонував низку рішень для організації віддаленої роботи, плата за які не нараховуватиметься до кінця карантину.

Головними перевагами «Київстар ТБ» є можливість переглядати понад 150 телеканалів та понад 7 000 фільмів і серіалів у відеобібліотеці від провідних українських та міжнародних кіностудій, можливість переглядати контент на 5 пристроях без додаткової плати (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV та ТБ-тюнер), а також функція «Пауза ефіру» та «ТБ-архів» (можливість зберегти ефір та переглядати його згодом).

Щоб підключити послугу до телевізора необхідно завантажити «Київстар ТБ» на SMART TV.

Фото: Київстар та з відкритих джерел