Київстар за два роки підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів

За два роки національний телеком-оператор «Київстар» підключив до мережі 4G 10 тисяч населених пунктів.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі оператора.

«У квітні 2018 року телеком-оператор підключив до 4G-зв’язку 20 міст України. А вже за два роки компанія збудувала мережу LTE в 10 тисячах населених пунктах, де мешкає 77% населення України. За цей час у мобільній мережі Київстар абоненти використали 649 Петабайтів дата-трафіку», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київстар, сьогодні до мережі 4G підключено ще 43 населені пункти. Зокрема, міста Хмільник, Чигирин, Пустомити, Комарно, Щирець та інші.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, незважаючи на обставини, що склалися в державі і світі через поширення коронавірусної інфекції, компанія продовжує розвивати мережу 4G, оскільки розуміє, що зараз зв'язок для понад 26 мільйонів абонентів є важливим, як ніколи.

За даними пресслужби, перевагами 4G в мережі Київстар вже скористалось понад 10 мільйонів абонентів. При цьому абонент у мережі 4G використовує в середньому майже 8 Гб на місяць, тоді як в мережі 3G - по 2,6 Гб. Абоненти у малих населених пунктах, де немає фіксованого інтернету, користуються зв’язком 4G більше, ніж у великих містах. У деяких селах, зокрема, використання дата-трафіку досягає 40 Гб на абонента в той час як у мегаполісах та обласних центрах - лише по 9 Гб на абонента.

Загалом, як розповіли в компанії, з 2018 по 2019 рік обсяги дата-трафіку в мобільній мережі Київстар зросли удвічі - з 325 до 649 Петабайтів.

Як повідомлялося, для розвитку в Україні 3G і 4G Київстар інвестував понад 25 млрд грн. За даними міжнародних компаній Ookla та nPerf, які аналізують швидкість мобільних мереж по всьому світу, за 2018 і 2019 роки, Київстар забезпечує в Україні найвищу середню швидкість мобільного інтернету серед інших мереж. Так, за останній рік середня швидкість мобільного інтернету в 4G мережі Київстар була 27,7 Мб/с.

В умовах карантину, коли багато процесів переводяться у «дистанційний» режим, абоненти Київстар можуть отримувати безкоштовні консультації лікарів через мобільний додаток «Доктор онлайн», бізнес-абоненти - організовувати віддалені офіси, проводити зустрічі онлайн, віддалено працювати з документами та корпоративною поштою, студенти та школярі – користуватись онлайн-курсами Prometheus та енциклопедією Wikipedia без списання мегабайтів, батьки і діти – дивитись новинні та дитячі канали без додаткової плати на платформі Київстар ТБ.

Фото: Київстар