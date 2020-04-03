Тариф «Дзвінки для батьків» Київстар можна підключити з дому

Мобільний оператор «Київстар» відтепер дає можливість своїм клієнтам віком від 60 років перейти на популярний тариф «Дзвінки для батьків», залишаючись дома.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Клієнти Київстар можуть перейти на популярний тариф «Дзвінки для батьків» без підписання договору у фірмовому магазині компанії. Цей тарифний план було спеціально розроблено для абонентів віком від 60 років, які зазвичай використовують лише дзвінки в мережі. На час карантину для його підключення треба просто зателефонувати оператору довідкового центру за номером 466», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент компанії Київстар Олександр Комаров, зараз важливо підтримати людей поважного віку та допомогти їм залишатися на зв’язку із близькими. Тому на час карантину, за його словами, компанія дає можливість підключити популярний тариф «Дзвінки для батьків», не виходячи з дому. «Також ми пропонуємо зручні способи керувати рахунком віддалено, завдяки додатку «Мій Київстар» та через сайт компанії. Так, діти або онуки без жодних комісій можуть поповнити рахунок своїм батькам, бабусі та дідусю, яким важливо берегти своє здоров’я та залишатися вдома», - розповів Комаров.

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Як пояснили в Київстар, підключити тариф можуть абоненти у віці від 60 років, якщо вони користуються послугами оператора не менше 3 місяців. На час дії карантину вони можуть зробити це віддалено, зателефонувавши оператору довідкового центру за номером 466 та назвавши свій індивідуальний податковий номер. А вже після завершення карантину вони зможуть протягом 6 тижнів відвідати магазин Київстар, щоб підписати договір та повноцінно перейти на умови контрактного обслуговування у тарифі «Дзвінки для батьків».

Якщо абонент не зможе підписати договір протягом цього часу, зазначили в компанії, то він і надалі буде користуватися зв’язком, але на умовах тарифу «Київстар Комфорт» – найдоступнішого тарифу для абонентів передплати.

Як повідомлялося, у тарифі «Дзвінки для батьків» за 60 грн на місяць абоненти отримають безлімітні дзвінки у мережі Київстар, а дзвінки на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку будуть коштувати лише 0,6 грн/хв. Для абонентів, зі смартфонами передбачені бонусні 100 Мб мобільного інтернету, наприклад, на випадок автоматичного оновлення додатків.

Крім цього, для всіх абонентів, які не планують користуватись мобільним інтернетом, оператор пропонує тариф передплати «Київстар Комфорт», у якому на місяць клієнти отримають безлім у мережі оператора та 30 хвилин для дзвінків на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку.

Фото з відкритих джерел