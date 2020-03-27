Національний телекомоператор Київстар підключив до 4G ще 504 населені пункти у 13 областях України.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

«Швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE доступний для 77% населення України. Київстар збільшив територію мережі 4G у 13 областях України. Доступ до послуг швидкісного мобільного інтернету за технологією LTE отримали ще 504 населених пункти, де проживає 405 тисяч мешканців», - зазначили у КС.

За даними телекомоператора, зокрема, йдеться про Берестечко Волинської обл., Чорнотисів Закарпатської обл., Росошани Чернівецької обл., Варковичі Рівненської обл., Кіблич Вінницької обл .та багато інших населених пунктів у сільській місцевості. Покращення доступу до мобільного Інтернету дає абонентам можливості користуватися перевагами цифрового світу, зокрема у сферах освіти, медицини, електронної комерції, адміністративних послуг.

«Так, у мережі 4G абоненти можуть спілкуватись у відеочатах, передавати відео та аудіофайли високої якості, працювати віддалено за допомогою мобільного інтернету тощо. Можливостями 4G вже скористалось 10 мільйонів абонентів мережі Київстар», - додали у пресслужбі.

Як повідомлялося, за даними незалежних міжнародних компаній Ookla та nPerf за 2019 і 2020 роки середня швидкість мобільної передачі даних в мережі 4G в Київстар - найвища з-поміж усіх мобільних операторів України.

Київстар постійно інвестує кошти у розвиток в Україні нових технологій. З 2015 року в розвиток мобільного зв’язку 3G і 4G компанія інвестувала більш як 25 млрд грн. Щоб користуватись послугами 4G, абонентові потрібен відповідний смартфон з підтримкою технології LTE та USIM-картка. Абоненти можуть замовити доставку USIM-карток поштою, не відвідуючи торгові точки компанії.