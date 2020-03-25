Київстар переходить на онлайн-підписання документів із бізнесом

Київстар відтепер з корпоративними клієнтами підписуватиме договори на надання телекомунікаційних послуг та інших сервісів за допомогою КЕП – кваліфікованого електронного підпису, а також за допомогою Mobile ID.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

«Ми розуміємо потребу компаній в умовах карантину працювати у режимі віддаленого офісу. І зі свого боку надаємо для цього безліч можливостей – пропонуємо сервіси для дистанційної роботи співробітників, підключаємо їх без оплати за користування послугами до кінця карантину, переводимо власні бізнес-процеси в онлайн. Зараз ми повністю переходимо на підписання документів із бізнес-клієнтами у системі Star.Docs за допомогою КЕП та Mobile ID. Переваги такої взаємодії оцінили вже понад 1300 клієнтів Київстар», – сказав директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку КС Костянтин Вечір.

Робота з документами проходить у системі електронного документообігу Star.Docs*, підключитися та користуватися якою під час карантину можна на акційних умовах: до 30 квітня 2020 року за підписання необмеженої кількості електронних документів плата за користування послугою чи інші платежі не нараховуються.

Ця система доступна для абонентів будь-якого телеком-оператора та може використовуватися як для взаємодії із Київстар, так і для документообігу з іншими контрагентами чи всередині компаній.

Переваги Star.Docs полягають у тому, що система дозволяє спільно працювати із документами, створювати, редагувати, коментувати та узгоджувати їх дистанційно, а також оперативно підписувати за допомогою КЕП та Mobile ID. Для зберігання документів використовуються хмарні сховища, в яких усі документи систематизуються в електронних реєстрах та доступні 24/7 з одночасним забезпеченням захисту даних відповідно до вимог законодавства.

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Крім того, у компанії нагадали про те, що для всіх нових корпоративних клієнтів Київстару продовжує діяти акція «Бізнес-старт», яка передбачає вигідні умови користування бізнес-тарифами компанії: -50% на абонплату за обраним тарифним планом протягом пів року з моменту підключення.