COVID-19: уряд вніс два препарати у програму "Доступні ліки"

Кабінет міністрів розширив програму "Доступні ліки" розділом "ревматичні хвороби" та вніс до переліку засобів, що відпускаються за електронним рецептом, міжнародні непатенотовані назви "хлорохін" та "гідроксихлорохін".

Про це на засіданні Кабінету міністрів 15 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктом постанови пропонується розширити програму реімбурсації "Доступні ліки" лікарськими засобами для лікування ревматичних хвороб та запровадити відпуск даної групи препаратів за електронним рецептом. Зокрема, перелік міжнародних непатентованих назв пропонується доповнити розділом ревматичні хвороби, який включатиме в себе такі препарати, як хлорохін та гідроксихлорохін", - заявив Степанов.

Необхідність таких змін Степанов пояснив тим, що після того, як у світі почали використовувати такі ліки, як Плаквеніл (із діючою речовиною гідроксихлорохін - ред.), для лікування COVID-19 та внесення хлорохіну та гідроксихлорохіну до українського протоколу лікування цієї хвороби, цей лікарський засіб зник з українських аптек, що поставило під загрозу лікування людей на ревматичні хвороби.

Також уряд вніс зміни щодо продовження дії положень державної реєстрації лікарських засобів. Це стосується тих лікарських засобів, які постачаються в Україну в межах міжнародних закупівель.