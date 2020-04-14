Степанов розповів про особливості лікування "Плаквенілом"

Препарат "Плаквеніл" під час лікування від коронавірусу можна використовувати тільки в медичних закладах і після призначення лікаря.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уперше в середині березня була відповідна заява від лікарів зі США, від європейських лікарів щодо вдалого використання цього препарату в комплексній терапії для лікування коронавірусу. Цей препарат був внесений до наших стандартів протоколу лікування як екпериментальний препарат. Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів і в умовах медичного закладу. Також при використанні цього препарату дуже чітко прописано щодо надання інформованої згоди пацієнта на лікування цим препаратом. Але я ще раз підкреслюю, що ніякого самолікування такими лікарськими засобами не може бути", - сказав Степанов.

Він зазначив, що цей препарат використовується для лікування певних ревматоїдних захворювань.

За словами міністра, після заяви щодо ефективного використання цього лікарського засобу при коронавірусі, "Плаквеніл" почав зникати з аптек. Через це його невдовзі продаватимуть лише за електронним рецептом та внесуть до програми "Доступні ліки".

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.