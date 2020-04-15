"Величезна користь" для Росії: В’ятрович прокоментував виклик на допит у ДБР

Народний депутат із фракції партії "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович, якого викликали на допит у ДБР як свідка у справі про проведення форуму пам’яті жертв Голодомору, вбачає в цьому політичні переслідування та реалізацію російського сценарію.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "Прямий", повідомляє пресслужба політсили.

"У 2018 році до 85-х роковин Голодомору нами було організовано великий міжнародний захід за участю дослідників з цілого світу і українських дослідників. Ми два дні працювали, і я вважаю, що це був один з найважливіших заходів в контексті відзначення 85-х роковин Голодомору. Кілька місяців тому я дізнався, що мій колега Макс Бужанський подав заяву в ДБР щодо нібито неправомірних витрат на організацію цього форуму", – повідомив В’ятрович.

Він також додав, що вбачає в цьому політичні переслідування і "величезну користь" для Росії.

"Я в цьому вбачаю виключно політичні переслідування, продовження, на жаль, тих політичних переслідувань щодо нашої політичної сили, які тривають вже кілька місяців. Які зачепили і президента Порошенка, і мою колегу Софію Федину, а вчора буквально і Тетяну Чорновол. Особливої брутальності цьому надає те, що приводом для переслідування мене обрано, власне, захід, який присвячений поширенню правди про Голодомор. Від цього всього, вибачте, тхне якимось совком і бажанням, крім всього іншого, ще й залякати тих людей, які готові говорити правду про Голодомор, і знову таки в цьому вбачаю величезну користь Росії", – переконаний В’ятрович.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 15 квітня В'ятрович повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань як свідка в ініційованій Бужанським справі щодо проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам'яті жертв Голодомору.

18 вересня 2019 року Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року.

14 листопада того ж року Центральна виборча комісія визнала В’ятровича обраним народним депутатом за списком партії "Європейська солідарність". Він став депутатом після того, як склала повноваження Ірина Луценко.

У листопаді 2019 року народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою, в якій стверджує, що колишній голова Інституту національної пам'яті, а пізніше народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.