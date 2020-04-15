В'ятрович повідомив, що його викликають на допит у ДБР

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність", ексдиректор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив, що його викликають на допит у Державне бюро розслідувань як свідка у справі щодо проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам'яті жертв Голодомору.

Про це В'ятрович повідомив у Facebook.

"Мене викликають на допит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським (народний депутат із фракції "Слуга народу" Максим Бужанський - ред.) - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?" - написав депутат.

В'ятрович додав, що виклик підписав слідчий Амелін.

"Виклик підписав слідчий Амелін, той самий, на якого я подав у суд за "непомічання" державної зради Єрмаком і Кучмою", - зазначив В'ятрович.

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня 2019 року Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року.

14 листопада того ж року Центральна виборча комісія визнала В’ятровича обраним народним депутатом за списком партії "Європейська солідарність". Він став депутатом після того, як склала повноваження Ірина Луценко.

У листопаді ж народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою, в якій стверджує, що колишній голова Інституту національної пам'яті, а пізніше народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.