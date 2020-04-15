Ляшко припускає, що коронавірусна інфекція - сезонна, як грип

Розвиток ситуації з поширенням коронавірусної інфекції, зокрема в Китаї, може свідчити про те, що ця інфекція є сезонною, як грип і грипоподібні захворювання. А отже, може незабаром сама повністю втратити свою імуногенність.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Мені дуже цікавий феномен Китаю. При його чисельності та густоті населення спалах коронавірусної хвороби пройшов тільки в одній провінції. Масово хвороба не пішла по Китаю. Вони її локалізували, і зараз є тільки привезені випадки. Буквально вчора було 143. Всі привізні, крім двох", - зазначив Ляшко.

Також він звернув увагу, що попри наявні в Китаї випадки захворювань на коронавірус і сьогодні, епідемія не поширюється повторно.

"Мені цікаво, чому він у них не поширюється повторно. Адже це така інфекція, яку дуже важко локалізувати, вона все одно просочиться. При щільності їхнього населення немає нового сплеску. Для мене це показник, що коронавірусна інфекція - сезонна, як грип і грипоподібні захворювання. Ці піки важко спрогнозувати. У кожен епідсезон вони проходять в різний період часу. Завжди грип приходить до нас з Китаю, з Азії. Він переходить з південної півкулі через Австралію в північну півкулю і йде до нас в Європу. Ми "горимо" після того, як "прогорів" Китай", - зазначив головний санітарний лікар.

На думку Ляшка, 80% людей перехворіють коронавірусом у легких формах.

"Багато з них навіть не помітять, що вони ним хворіли. Буквально на днях читав статтю одного американця, де він пише, що безсимптомних хвороб не буває. Але є такі симптоми, на які люди не звертають уваги", - припустив він.

Водночас він зазначив, що на сьогодні важко прогнозувати, як поведе себе цей новий вірус.

"Зараз все буде спадати з можливим піком захворюваності у тих, хто не перехворів. Але якщо буде мутація коронавірусу й імунітет не сформується, до кожного його штаму знадобляться нові антитіла, тоді вірус буде постійно повертатися, поки ми не створимо вакцину. Все можливо. Але потрібно зрозуміти: цей вірус новий. Як він себе поведе? Ось минулий SARS (що викликав епідемію атипової пневмонії 2002−2003 рр.) повністю втратив свою імуногенність і не пішов на країни Європи. MERS (близькосхідний респіраторний синдром, 2015 р.) сильно не поширився, але відрізнявся високою летальністю. Всі сподівалися, що COVID перекрутиться в Азії, втратить свою імуногенність, і його сил на більше не вистачить. Але ми бачимо, що він зараз творить в Європі", - наголосив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, померли 126 754 особи (155 за сьогодні).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.