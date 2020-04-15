Найближчими тижнями вітчизняні апарати ШВЛ розвезуть по лікарнях – Офіс Президента

Якість апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання і найближчими тижнями очікується їх поставка до лікарень.

Про це йшлося у щоденній доповіді Президенту Володимиру Зеленському щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

"На нараді повідомили, що, за висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання. Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень", - розповіли в ОП.

У свою чергу Міністерство охорони здоров’я повідомило про готовність розпочати консультації онлайн, які проводитимуть сім найфаховіших практиків – анестезіологів-реаніматологів.

Зазначається, що до цього онлайн-курсу вже можуть підключитися 100 опорних лікарень з 242.

«Комунікації зараз не може бути забагато. Кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему, що виникла», – сказав Зеленський.

Також учасники наради заявили про важливість ретельної комунікації з регіонами щодо забезпечення умов самоізоляції, обсервації людей, які прибувають з-за кордону, а також контролю за дотриманням карантинних заходів в областях.

Наголошено на тому, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні та безпекові заходи.

«Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо», – підкреслив Президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 14 квітня підтвердив домовленості з українськими медіагрупами щодо трансляції Великодніх богослужінь усіх церков та наголосив, що від дисципліни українців на свято залежатиме термін карантину.