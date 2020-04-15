Україна додатково закупить 838 апаратів ШВЛ - Степанов

Україна закупить за кошти Європейського інвестиційного банку 838 апаратів штучної вентиляції легень.

Про це на брифінгу 15 квітня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогоднішній день ми повністю забезпечені апаратами штучного дихання щодо сьогоднішнього стану, якщо ми подивимося на кількість людей, які перебувають на ШВЛ, і на сьогоднішні наші потужності. Але в той же час ми вважаємо, що повинні готуватися до різного розвитку подій, тому до тих 2000 апаратів ШВЛ, які сьогодні знаходяться у 242 лікарнях першої хвилі, ми додатково закуповуємо ще апарати ШВЛ. Наприклад, досягнуто домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів, це додаткові кошти. Ці перемовини вели Міністерство розвитку територій разом з МОЗ. І на ці кошти ми плануємо закупити 838 апаратів ШВЛ”, - сказав Степанов.

Водночас міністр наголосив, що Україна також має розвивати власне виробництво ШВЛ.

“Дійсно, існують кілька виробників, в стислі терміни ми проводимо тестування… Впевнений, що ми знайдемо варіанти, щоб закуповувати апарати ШВЛ саме українського виробництва”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: Євросолідарність