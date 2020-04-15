В Україні перенесли призов на травень-липень

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про відтермінування призову на строкову службу в армії із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 квітня без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, проєкт розпорядження було розроблено з метою приведення строків призову громадян України на строкову військову службу у відповідність із вимогами указу Президента №103/2020 щодо перенесення призову.

Читайте також: Франція засудила указ Путіна про право на володіння землею в окупованому Криму

Відтак Кабмін вніс зміни до ухваленого раніше урядового розпорядження № 179 "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні - червні 2020 року", замінивши у ньому слова "у квітні-червні" на "травень-липень".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 березня указом №103/2020 переніс строки проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу у 2020 році із квітня-червня на травень-липень.