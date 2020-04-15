В Україні на COVID-19 захворіли 684 медпрацівники

В Україні станом на ранок 15 квітня на COVID-19 захворіли 684 медичних працівників та 260 дітей.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом захворіли 3 764 людини, в тому числі та 260 дітей та 684 медпрацівники”, - сказав Степанов.

Упродовж 14 квітня, зареєстровано 392 нові випадки COVID-19, за добу померло 10 людей, госпіталізовано 120 осіб, з яких 7 дітей та 10 медпрацівників. Протягом 14 квітня одужали від COVID-19 за результатами ПЛР-тестування 24 особи.

Як повідомлялося, станом на 14 квітня в Україні було підтверджено коронавірус у 594 медпрацівників.