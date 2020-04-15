У ЗСУ виявили ще чотирьох інфікованих коронавірусом

Станом на ранок 15 квітня у Збройних силах Україні кількість хворих на коронавірус зросла за добу на чотири особи - до 23.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«На 07.00 15 квітня в Збройних силах України зареєстровано 23 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 47 осіб», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за добу підтверджено чотири нові випадки коронавірусу. Зокрема, у військовослужбовця Житомирського гарнізону, що з 8 квітня знаходився на ізоляції у зв'язку з контактом з хворою особою, а 14 квітня був госпіталізований до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю; у військовослужбовця Одеського гарнізону, що з 9 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом «пневмонія»; у військовослужбовця Вінницького гарнізону, що перебував на самоізоляції з 11 квітня у зв'язку із контактом з інфікованою особою.

Крім того, коронавірус підтверджено у військовослужбовця Хмельницького гарнізону, який із 7 квітня перебував на лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні з підозрою на COVID-19, поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 15 квітня зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: ДПСУ