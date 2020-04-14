Елементом виходу з карантину буде тестування на антитіла - Ляшко

Серед заходів, спрямованих на вихід з карантину, буде запровадження нового виду тестування - ІФА (імуноферментний аналіз).

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розробляємо кроки, як потрібно в подальшому виходити з карантину. Один з цих методів - запровадження нового виду тестування: ІФА-тестів, які будуть показувати наявність антитіл, що підтверджують, перехворіла людина, чи ні. Бо багато людей перехворіє з так званим безсимптомним носійством… Ми розуміємо, яке це буде навантаження на систему державних лабораторій, тому проводили перемовини з бізнесовими мережами, які готові взятися за це тестування. Я думаю, коли з’являться ці тести в Україні, ми відпрацюємо цю методику, і це буде один з елементів виходу з карантину”, - розповів Ляшко.

За його словами, зараз також вивчається практика, набута Китаєм при виході з карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив що Україна готова за потреби проводити на тиждень до 80 тисяч тестів методом полімеразно-ланцюгової реакції.