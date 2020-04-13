ВРП виступає проти “карантинних” обмежень суддівських зарплат

Вища рада правосуддя вважає, що доповнення закону про державний бюджет статтею 29, яка встановлює обмеження суддівської винагороди та заробітної плати, порушує конституційні гарантії незалежності суддів і судової гілки вади в цілому.

Відповідний консультативний висновок, ухвалений ВРП у понеділок, 13 квітня, оприлюднено на сайті відомства.

«Розуміючи, що в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, усі гілки влади мають консолідувати свої зусилля на її подолання, та підтримуючи комплекс заходів, спрямованих на протидію поширенню епідемії та пандемії коронавірусу в Україні, вважаємо, що законопроєкт № 3279-д у частині доповнення Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» статтею 29, порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової гілки влади в цілому», - ідеться в повідомленні ВРП.

Зокрема, зазначається, що цим законопроєктом передбачено, що у квітні 2020 року та на період карантину заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, включаючи органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

Окрім того, обмеження застосовується також при нарахуванні заробітної плати, суддівської винагороди, грошового забезпечення відповідно народним депутатам України, суддям, суддям Конституційного суду України, членам Вищої ради правосуддя, членам Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прокурорам, працівникам, службовим і посадовим особам Національного банку України, а також іншим службовим і посадовим особам, працівникам, оплата праці яких регулюється спеціальними законами (крім осіб, встановлених у переліку, затвердженому урядом відповідно до частини другої цієї статті).

«Вища рада правосуддя вважає, що запропоновані зміни не відповідають визначеному Конституцією України принципу верховенства права», - ідеться в повідомленні.

Також у консультативному висновку ВРП вказує, що ст. 130 Конституції України встановлено, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, а у державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій ВРП.

Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами, а фінансова складова є невід’ємною частиною забезпечення незалежного судочинства, наголошується у консультативному висновку.

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Як нагадують у ВРП, Конституційний суд України неодноразово вказував на те, що однією з конституційних гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів; встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм. При цьому зазначається, що на аналогічних принципах наголошували і міжнародні інституції.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України на позачерговому засіданні в понеділок, 13 квітня, 249 голосами підтримала законопроєкт 3279-д "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким пропонується скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.

Також у держбюджеті передбачено, що з 1 квітня зарплата всіх державних службовців в країні, в тому числі і членів наглядових рад державних компаній, не перевищуватиме 47 тисяч гривень.