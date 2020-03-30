ВРП просить Раду не зменшувати суддівську винагороду

Вища рада правосуддя звернулася до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від внесення змін до закону про Державний бюджет України в частині зменшення суддівської винагороди.

Відповідний консультативний висновок до проєкту Закону України № 3279 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», ВРП затвердила на своєму позачерговому засіданні, інформують у відомстві.

«У своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя зауважила, що розуміючи відповідальність держави перед кожним громадянином, не підтримує законопроєкт № 3279 в частині доповнення Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» статтею 29 та звертається до Верховної Ради України з пропозицією утриматись від прийняття положень, які будуть порушувати конституційні гарантії незалежності суддів», - ідеться в повідомленні.

У ВРП наголошують, що жоден суд не припинив виконувати свою функцію в умовах карантину, суди здійснюють розгляд справ, у тому числі й тих, що пов’язані чи виникли у зв’язку з порушенням правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами. Також не припинили суди й розгляд інших невідкладних справ.

«Судді не зупиняють здійснювати правосуддя в цих складних умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, працюючи в умовах надмірного навантаження та ризиків», – наголосила член ВРП Світлана Шелест, доповідаючи питання.

У ВРП нагадують, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів, зокрема, з передбачених 7295 штатних посад у судах заповнено лише 5192, з яких 4751 суддя мають повноваження на здійснення правосуддя. Окрім того у 23 % судів, в основному першої ланки, незаповнені 50 % і більше штатних посад суддів.

У своєму консультативному висновку ВРП також наголосила, що будь-які заходи мають бути законодавчо обґрунтованими, підкріплені відповідними розрахунками та відповідати принципу правової визначеності.

«Попри те, що Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя, ВРП не була залучена до розробки запропонованих змін до Державного бюджету», - ідеться в повідомленні.

У ВРП звернули увагу, що відповідно до ст. 130 Конституції України розмір суддівської винагороди визначається законом України «Про судоустрій і статус суддів» та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.

При цьому ВРП нагадала, що Конституційний Суд України "неодноразово та послідовно вказував на те, що особливий порядок фінансування судів є однією із конституційних гарантій незалежності суддів; встановлена система гарантій незалежності суддів не є їхнім особистим привілеєм".

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня 2020 року Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України проєкт закону № 3279 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Так, згідно зі ст.29 законопроєкту пропонується «установити, що з 1 квітня 2020 року та до завершення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, заробітна плата, грошове забезпечення працівників бюджетних установ нараховуються у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі)».

Згідно з вказаною статтею, зазначене обмеження не поширюється на осіб, задіяних у заходах, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, у тому числі в операції Об’єднаних сил, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Також у статті зазначається, що «суддівська винагорода визначається відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” із застосуванням положень частини першої цієї статті».

Як повідомляв Укрінформ, зміни до Держбюджету на 2020 рік не вдалося ухвалити в першому читанні.

Таким чином, Верховна рада 273 голосами направила зміни до Держбюджету на 2020 рік на повторне перше читання.