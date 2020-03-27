Доступ до правосуддя в умовах карантину: ВРП звернулася до Президента і Ради

Вища рада правосуддя звернулася до Президента та Верховної Ради із пропозицією внести зміни до процесуальних кодексів, які б забезпечили право осіб на доступ до правосуддя в умовах карантину.

Відповідне звернення ВРП ухвалила на засіданні в четвер, інформують у відомстві.

"ВРП звернулася до Президента України, Верховної Ради України із пропозицією внести зміни до процесуальних кодексів, які б забезпечили право осіб на доступ до правосуддя в умовах карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19, у частині проведення засідань органів судової влади в режимі реального часу через Інтернет та продовження/зупинення строків на оскарження судових рішень", - ідеться у зверненні.

Водночас зазначається, що у зверненні до Державної судової адміністрації України та Служби судової охорони ВРП наголосила на необхідності невідкладної підготовки змін до Положення про тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, які передбачатимуть особливості пропуску осіб до суду з урахуванням приписів постанови Кабінету міністрів України від 16 березня 2020 року № 215, та подання цих змін на затвердження Вищій раді правосуддя.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.